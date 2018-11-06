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Camino Francés Etapa de León a San Martín del Camino

Hostel Covent Garden S.L.

Disponible sin conexión
11
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C/Ancha 25,24003
León

601082002

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Chano

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Chano

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de León a San Martín del Camino Etapa 19

Etapa de León a San Martín del Camino

km 25,9
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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