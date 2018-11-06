Camiño Francés Etapa de León a San Martín do Camiño
C/Ancha 25,24003
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Hostel Covent Garden S.L.
Dispoñible sen conexión
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C/Ancha 25,24003
León
Propiedade do albergue: Chano
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Chano
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 19
Etapa de León a San Martín do Camiño
km 25,9
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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