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Portugalgo Bidea Caldas de Reisetik Padronera etapa

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Corredoiras aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
108
0
Albergue corredoiras

Corredoira da Barca, 10
Errolda (Coruña)

+34 981 81 81 72 66

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Susana Sande. Benito Iglesias

Oharrak: Goi-denboraldian, garbiketa- eta lehortze-zerbitzua sartuko dugu prezioan, betiere arropa zikina 17:00ak baino lehen ematen badigute. Behe-denboraldian zerbitzu hau erabilgarri dago, baina ez da doakoa. BEHE-DENBORALDIA: 04/03 - 30/03tik Maiatza eta urria ere bai. GOI DENBORALDIA: martxoaren 23tik apirilaren 3ra. Ekaina, uztaila eta iraila. DENBORALDI BEREZIA: Abuztua. Garrantzitsua da bi arau garrantzitsu kontuan hartzea, beharrezkoak ez diren arazoak saihesteko: - Checkin-en ordutegia 13:00etatik 18:00etara da. Ordu horren ondoren ezin da checkina egin, harrera itxita dagoelako eta jasotzeko inor ez dagoelako. - Erreserba egin zuen pertsonaren izenean datozen motxilak baino ez dira jasoko, gure bezeroen motxilak baino ez baitira jasotzen. Beste pertsona baten izenean badoaz, telefonoz deitu edo aurreko egunean mezu elektroniko bat bidali behar da abisua emateko.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Caldas de Reisetik Padronera etapa Etapa 5

Caldas de Reisetik Padronera etapa

km 18,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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