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Corredoiras aterpetxea
Corredoira da Barca, 10
Errolda (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Susana Sande. Benito Iglesias
Oharrak: Goi-denboraldian, garbiketa- eta lehortze-zerbitzua sartuko dugu prezioan, betiere arropa zikina 17:00ak baino lehen ematen badigute. Behe-denboraldian zerbitzu hau erabilgarri dago, baina ez da doakoa. BEHE-DENBORALDIA: 04/03 - 30/03tik Maiatza eta urria ere bai. GOI DENBORALDIA: martxoaren 23tik apirilaren 3ra. Ekaina, uztaila eta iraila. DENBORALDI BEREZIA: Abuztua. Garrantzitsua da bi arau garrantzitsu kontuan hartzea, beharrezkoak ez diren arazoak saihesteko: - Checkin-en ordutegia 13:00etatik 18:00etara da. Ordu horren ondoren ezin da checkina egin, harrera itxita dagoelako eta jasotzeko inor ez dagoelako. - Erreserba egin zuen pertsonaren izenean datozen motxilak baino ez dira jasoko, gure bezeroen motxilak baino ez baitira jasotzen. Beste pertsona baten izenean badoaz, telefonoz deitu edo aurreko egunean mezu elektroniko bat bidali behar da abisua emateko.
Portugalgo bidea
Caldas de Reisetik Padronera etapa
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