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Albergue Corredoiras
Corredoira dá Barca, 10
Padrón (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Susana Sande. Benito Igrexas
Observacións: En tempada alta incluímos no prezo o servizo de lavado e secado a condición de que nos dean a roupa sucia antes das 17:00 horas. En tempada baixa este servizo está dispoñible, pero non é gratuíto. TEMPADA BAIXA: Do 03 - 30/04 Tamén maio e outubro. TEMPADA ALTA: do 23 de marzo ao 03 de abril. Xuño, Xullo e Setembro. TEMPADA ESPECIAL: Agosto. É importante ter en conta dúas normas importantes, para evitar problemas innecesarios: - O noso horario de checkin é de 13:00 a 18:00 horas. Despois desa hora non é posible facer o checkin porque a recepción está pecha e non hai ninguén para recibirvos. - Só se recollerán mochilas que veñan a nome da persoa que fixo a reserva, xa que só se recollen mochilas dos nosos hóspedes. No caso de que veñan a nome doutra persoa débese chamar por teléfono ou mandar un email o día anterior para avisar.
Camiño Portugués
Etapa de Caldas de Reis a Padrón
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