Albergue corredoiras

Corredoira dá Barca, 10

Padrón (A Coruña) 981 81 72 66 www.alberguecorredoiras.es

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Xaquín Canabal. Benito Igrexas

Observacións: En tempada alta inclúen no prezo o servizo de lavado e secado a condición de que nos dean a roupa sucia antes das 17:00 horas.En tempada baixa este servizo está dispoñible, pero non é gratuíto.TEMPADA BAIXA: Do 01/04 ao 31/05 (excepto Semana Santa: 09/04 ao 18/04). Tamén do 01/10 ao 30/10.TEMPADA ALTA: Semana Santa (09/04 ao 18/04) e do 01/06 ao 30/09.