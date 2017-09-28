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Camiño Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón

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Albergue Corredoiras

Dispoñible sen conexión
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Albergue corredoiras

Corredoira dá Barca, 10
Padrón (A Coruña)

+34 981 81 72 66

[email protected]

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Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Susana Sande. Benito Igrexas

Observacións: En tempada alta incluímos no prezo o servizo de lavado e secado a condición de que nos dean a roupa sucia antes das 17:00 horas. En tempada baixa este servizo está dispoñible, pero non é gratuíto. TEMPADA BAIXA: Do 03 - 30/04 Tamén maio e outubro. TEMPADA ALTA: do 23 de marzo ao 03 de abril. Xuño, Xullo e Setembro. TEMPADA ESPECIAL: Agosto. É importante ter en conta dúas normas importantes, para evitar problemas innecesarios: - O noso horario de checkin é de 13:00 a 18:00 horas. Despois desa hora non é posible facer o checkin porque a recepción está pecha e non hai ninguén para recibirvos. - Só se recollerán mochilas que veñan a nome da persoa que fixo a reserva, xa que só se recollen mochilas dos nosos hóspedes. No caso de que veñan a nome doutra persoa débese chamar por teléfono ou mandar un email o día anterior para avisar.

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Caldas de Reis a Padrón Etapa 5

Etapa de Caldas de Reis a Padrón

km 18,5
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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