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Camí Portuguès Etapa de Caldas de Reis a Padró

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Alberg Corredoiras

Disponible sense connexió
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Albergue corredoiras

Corredoira dona Barca, 10
Padró (la Corunya)

+34 981 81 72 66

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Susana Sande. Benito Iglesias

Observacions: En temporada alta incloem en el preu el servei de rentada i assecat sempre que ens donin la roba bruta abans de les 17.00 hores. En temporada baixa aquest servei està disponible, però no és gratuït. TEMPORADA BAIXA: Del 03 - 30/04 També maig i octubre. TEMPORADA ALTA: del 23 de març al 03 d'abril. Juny, Juliol i Setembre. TEMPORADA ESPECIAL: Agost. És important tenir en compte dues normes importants, per a evitar problemes innecessaris: - El nostre horari de checkin és de 13.00 a 18.00 hores. Després d'aquesta hora no és possible fer el checkin perquè la recepció està tancada i no hi ha ningú per a rebre-us. - Només es recolliran motxilles que vinguin a nom de la persona que va fer la reserva, ja que només es recullen motxilles dels nostres hostes. En el cas que vengen a nom d'una altra persona s'ha de trucar per telèfon o enviar un email el dia anterior per a avisar.

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Caldas de Reis a Padró Etapa 5

Etapa de Caldas de Reis a Padró

km 18,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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