Albergue Corredoiras
Corredoira da Barca, 10
Padrón (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Susana Sande. Benito Iglesias
Observaciones: En temporada alta incluimos en el precio el servicio de lavado y secado siempre y cuando nos den la ropa sucia antes de las 17:00 horas. En temporada baja este servicio está disponible, pero no es gratuito. TEMPORADA BAJA: Del 03 - 30/04 También mayo y octubre. TEMPORADA ALTA: del 23 de marzo al 03 de abril. Junio, Julio y Septiembre. TEMPORADA ESPECIAL: Agosto. Es importante tener en cuenta dos normas importantes, para evitar problemas innecesarios: - Nuestro horario de checkin es de 13:00 a 18:00 horas. Después de esa hora no es posible hacer el checkin porque la recepción está cerrada y no hay nadie para recibiros. - Sólo se recogerán mochilas que vengan a nombre de la persona que hizo la reserva, ya que sólo se recogen mochilas de nuestros huéspedes. En el caso de que vengan a nombre de otra persona se debe llamar por teléfono o mandar un email el día anterior para avisar.
Camino Portugués
Etapa de Caldas de Reis a Padrón
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