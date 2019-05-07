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Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa

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Casa Paderborn aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
92
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Albergue casa paderborn

Caparrosoko hondartza, 6 (Magdalenako zubia ezkerretara gurutzatu ondoren)
Iruña. (Nafarroa)

0034 948 39 54 23

jakobuspilger@paderborncom

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Iruñeko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Paderborneko Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Hiru astean behin txandakatzen dira elkarteko kide diren ospitaleak

Oharrak: Gosariak 3 eurora ematen dituzte.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Zubiritik Iruñerako etapa Etapa 3

Zubiritik Iruñerako etapa

km 20,4
Denbora 04H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Casa Paderborn aterpetxea

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