Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa
Caparrosoko hondartza, 6 (Magdalenako zubia ezkerretara gurutzatu ondoren)
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Casa Paderborn aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
920
Caparrosoko hondartza, 6 (Magdalenako zubia ezkerretara gurutzatu ondoren)
Iruña. (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Iruñeko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Paderborneko Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Hiru astean behin txandakatzen dira elkarteko kide diren ospitaleak
Oharrak: Gosariak 3 eurora ematen dituzte.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak