Camiño Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Praia de Caparroso, 6 (Tras cruzar a ponte da Madalena a man esquerda)
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Albergue Casa Paderborn
Dispoñible sen conexión
910
Praia de Caparroso, 6 (Tras cruzar a ponte da Madalena a man esquerda)
Pamplona. (Navarra)
Propiedade do albergue: Concello de Pamplona
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Paderborn
Persoa encargada de atender o albergue: Cada tres semanas se turnan os hospitaleros membros da Asociación
Observacións: Dan almorzos a 3 euros.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
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