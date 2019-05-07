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Camiño Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

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Albergue Casa Paderborn

Dispoñible sen conexión
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Albergue casa paderborn

Praia de Caparroso, 6 (Tras cruzar a ponte da Madalena a man esquerda)
Pamplona. (Navarra)

0034 948 39 54 23

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Pamplona

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Paderborn

Persoa encargada de atender o albergue: Cada tres semanas se turnan os hospitaleros membros da Asociación

Observacións: Dan almorzos a 3 euros.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
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