Albergue Casa Paderborn

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Pamplona

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Paderborn

Persona encargada de atender el albergue: Cada tres semanas se turnan los hospitaleros miembros de la Asociación

Observaciones: Dan desayunos a 3 euros.