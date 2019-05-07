Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

Albergue Casa Paderborn

Disponible sin conexión
107
74
Albergue casa paderborn

Playa de Caparroso, 6 (Tras cruzar el puente de la Magdalena a mano izquierda)
Pamplona. (Navarra)

0034 948 39 54 23

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Pamplona

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Paderborn

Persona encargada de atender el albergue: Cada tres semanas se turnan los hospitaleros miembros de la Asociación

Observaciones: Dan desayunos a 3 euros.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue Casa Paderborn

Ver todos

¡Envía tus fotografías!