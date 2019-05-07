Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Playa de Caparroso, 6 (Tras cruzar el puente de la Magdalena a mano izquierda)
Albergue Casa Paderborn
Disponible sin conexión
10774
Playa de Caparroso, 6 (Tras cruzar el puente de la Magdalena a mano izquierda)
Pamplona. (Navarra)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Pamplona
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Paderborn
Persona encargada de atender el albergue: Cada tres semanas se turnan los hospitaleros miembros de la Asociación
Observaciones: Dan desayunos a 3 euros.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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