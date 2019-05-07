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Camí Francès Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

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Albergui Casa Paderborn

Disponible sense connexió
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Albergue casa paderborn

Platja de Caparroso, 6 (Rere creuar el pont de la Magdalena a mà esquerra)
Pamplona. (Navarra)

0034 948 39 54 23

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Pamplona

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago de Paderborn

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Cada tres setmanes s'alternen els hospitaleros membres de l'Associació

Observacions: Fan desdejunis a 3 euros.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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