Camí Francès Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Platja de Caparroso, 6 (Rere creuar el pont de la Magdalena a mà esquerra)
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Albergui Casa Paderborn
Disponible sense connexió
910
Platja de Caparroso, 6 (Rere creuar el pont de la Magdalena a mà esquerra)
Pamplona. (Navarra)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Pamplona
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago de Paderborn
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Cada tres setmanes s'alternen els hospitaleros membres de l'Associació
Observacions: Fan desdejunis a 3 euros.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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