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Casa Cruz aterpetxea
Benigno Quiroga kalea, 16
Lugo (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Javier Rodriguez
Oharrak: Aterpetxearen eraikin berean jabeak garagardotegi bat du, oso goiz gosariak zerbitzatzen dituena. Gutunean ogitartekoak, estalkiak eta anoak daude. Erromesaren menua eta Galiziako eta eskualdeko jaki tipikoak ere bai.
Bide frantsesa
Sarriatik Portomarinerako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak