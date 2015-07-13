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Albergue Casa Cruz
C/ Benigno Quiroga, 16
Portomarín (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Javier Rodríguez
Observacións: No mesmo edificio do albergue o dono rexenta unha cervecería onde serven almorzos desde moi cedo. Na carta teñen bocadillos, tapas e racións. Tamén menú do peregrino e pratos típicos de Galicia e da comarca.
Camiño Francés
Etapa de Sarria a Portomarín
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