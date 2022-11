Albergue Casa Cruz

C/ Benigno Quiroga, 16

Portomarín (Lugo) 982 545 140, 652 204 548 www.casacruzportomarin.com/inicio

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Javier Rodríguez

Observacións: No mesmo edificio do albergue o dono rexenta unha cervecería onde serven almorzos desde moi cedo. Na carta teñen bocadillos, tapas e racións. Tamén menú do peregrino e pratos típicos de Galicia e da comarca.