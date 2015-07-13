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Alberg Casa Cruz
C/ Benigne Quiroga, 16
Portomarín (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Javier Rodríguez
Observacions: Al mateix edifici de l'alberg l'amo regenta una cerveseria on serveixen desdejunis des de molt primerenc. En la carta tenen entrepans, tapes i racions. També menú del pelegrí i plats típics de Galícia i de la comarca.
Camí Francès
Etapa de Sarria a Portomarín
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