Albergue Casa Cruz

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Javier Rodríguez

Observaciones: En el mismo edificio del albergue el dueño regenta una cervecería donde sirven desayunos desde muy temprano. En la carta tienen bocadillos, tapas y raciones. También menú del peregrino y platos típicos de Galicia y de la comarca.