Albergue Casa Cruz
C/ Benigno Quiroga, 16
Portomarín (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Javier Rodríguez
Observaciones: En el mismo edificio del albergue el dueño regenta una cervecería donde sirven desayunos desde muy temprano. En la carta tienen bocadillos, tapas y raciones. También menú del peregrino y platos típicos de Galicia y de la comarca.
Camino Francés
Etapa de Sarria a Portomarín
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos