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Iparraldeko Bidea Comillas a Unquera etapa

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Bustioko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de bustio

Kapera kalea, z/g
33590 Bustio, Asturias (Unquerako zubiaren beste aldean)

607 812 610

albergue [email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Maria Josefa Arias

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria Luz Puertas Arias

Oharrak: Aterpetxea bidetik 50 metrora dago. Unquera eta Bustio lotzen dituen zubia pasa. El Rincón de Bustio Landetxearen aurrean

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Comillas a Unquera etapa Etapa 16

Comillas a Unquera etapa

km 26,6
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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