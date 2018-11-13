Iparraldeko Bidea Comillas a Unquera etapa
Kapera kalea, z/g
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Bustioko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
60
Kapera kalea, z/g
33590 Bustio, Asturias (Unquerako zubiaren beste aldean)
Aterpetxearen jabegoa: Maria Josefa Arias
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria Luz Puertas Arias
Oharrak: Aterpetxea bidetik 50 metrora dago. Unquera eta Bustio lotzen dituen zubia pasa. El Rincón de Bustio Landetxearen aurrean
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 16
Comillas a Unquera etapa
km 26,6
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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