Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de Bustio
Cale Capela, s/n
33590 Bustio, Asturias (alén da ponte de Unquera)
Propiedade do albergue: Maria Josefa Arias
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Maria Luz Puertas Arias
Observacións: ano O albergue atópase a tan só 50 metros do Camiño. Pasando a ponte que une Unquera e Bustio á dereita. Enfronte da Casa Rural o Recuncho de Bustio
Camiño do Norte
Etapa de Comiñas a Unquera
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo