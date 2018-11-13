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Camiño do Norte Etapa de Comiñas a Unquera

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Albergue de Bustio

Dispoñible sen conexión
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Albergue de bustio

Cale Capela, s/n
33590 Bustio, Asturias (alén da ponte de Unquera)

607 812 610

[email protected]

Propiedade do albergue: Maria Josefa Arias

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Maria Luz Puertas Arias

Observacións: ano O albergue atópase a tan só 50 metros do Camiño. Pasando a ponte que une Unquera e Bustio á dereita. Enfronte da Casa Rural o Recuncho de Bustio

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Comiñas a Unquera Etapa 16

Etapa de Comiñas a Unquera

km 26,6
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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