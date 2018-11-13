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Alberg de Bustio
Calli Capella, s/n
33590 Bustio, Astúries (a l'altre costat del pont d'Unquera)
Propietat de l'alberg: Maria Josefa Arias
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maria Luz Portes Arias
Observacions: L'alberg es troba a tan sol 50 metres del Camí. Passant el pont que uneix Unquera i Bustio a la dreta. Enfront de la Casa Rural el Racó de Bustio
Camí del Nord
Etapa de Cometes a Unquera
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