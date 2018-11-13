Camino del Norte Etapa de Comillas a Unquera
Calle Capilla, s/n
Albergue de Bustio
Disponible sin conexión
447
Calle Capilla, s/n
33590 Bustio, Asturias (al otro lado del puente de Unquera)
Propiedad del albergue: Maria Josefa Arias
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Maria Luz Puertas Arias
Observaciones: El albergue se encuentra a tan solo 50 metros del Camino. Pasando el puente que une Unquera y Bustio a la derecha. Enfrente de la Casa Rural el Rincón de Bustio
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 16
Etapa de Comillas a Unquera
km 26,6
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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