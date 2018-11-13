Albergue de Bustio

Calle Capilla, s/n

33590 Bustio, Asturias (al otro lado del puente de Unquera) 607 812 610 [email protected]

Propiedad del albergue: Maria Josefa Arias

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Maria Luz Puertas Arias

Observaciones: El albergue se encuentra a tan solo 50 metros del Camino. Pasando el puente que une Unquera y Bustio a la derecha. Enfrente de la Casa Rural el Rincón de Bustio