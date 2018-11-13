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Camino del Norte Etapa de Comillas a Unquera

Albergue de Bustio

Disponible sin conexión
44
7
Albergue de bustio

Calle Capilla, s/n
33590 Bustio, Asturias (al otro lado del puente de Unquera)

607 812 610

[email protected]

Propiedad del albergue: Maria Josefa Arias

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Maria Luz Puertas Arias

Observaciones: El albergue se encuentra a tan solo 50 metros del Camino. Pasando el puente que une Unquera y Bustio a la derecha. Enfrente de la Casa Rural el Rincón de Bustio

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Comillas a Unquera Etapa 16

Etapa de Comillas a Unquera

km 26,6
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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