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Buen Camino aterpetxea
Travesía do Peregrino, 3
Palas de Rei
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Enpresa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mario Gonzalez
Oharrak: Aterpetxea taberna-kafetegi-jatetxearekin. Praza do Concello eta Travesía do Peregrino artean kokatuta, Bide Frantsesa sarrera horietako baten aurretik igarotzen da. Edukiera txikiko gela partekatuak egurrezko ohatze erosoekin. Tokiko eta gertuko janaria, Galiziako produktu tipikoa duen taberna-kafetegiaren eremuan. 30-40 lagunentzako jangela eta bi terraza tolestu aterpetxeko bi sarreretan
Bide frantsesa
Portomarinetik Palas de Reirako etapa
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