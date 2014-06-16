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Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa

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Buen Camino aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1604
0
Buen Camino aterpetxea

Travesía do Peregrino, 3
Palas de Rei

682634049

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Enpresa pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mario Gonzalez

Oharrak: Aterpetxea taberna-kafetegi-jatetxearekin. Praza do Concello eta Travesía do Peregrino artean kokatuta, Bide Frantsesa sarrera horietako baten aurretik igarotzen da. Edukiera txikiko gela partekatuak egurrezko ohatze erosoekin. Tokiko eta gertuko janaria, Galiziako produktu tipikoa duen taberna-kafetegiaren eremuan. 30-40 lagunentzako jangela eta bi terraza tolestu aterpetxeko bi sarreretan

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Portomarinetik Palas de Reirako etapa Etapa 28

Portomarinetik Palas de Reirako etapa

km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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