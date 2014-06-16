Albergue Buen Camino

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Empresa Privada

Persona encargada de atender el albergue: Mario González

Observaciones: Albergue con bar-cafetería. Situado entre la Praza do Concello y la Travesía do Peregrino, el Camino Francés pasa enfrente de él. Habitaciones compartidas de poca capacidad con literas de madera. Comida local y de proximidad en el bar del albergue. Comedor interior con capacidad como la ocupación del albergue y 2 terrazas toldadas a ambas entradas del albergue