Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
Travesía do Peregrino, 3
Albergue Buen Camino
Disponible sin conexión
1617233
Travesía do Peregrino, 3
Palas de Rei
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Empresa Privada
Persona encargada de atender el albergue: Mario González
Observaciones: Albergue con bar-cafetería. Situado entre la Praza do Concello y la Travesía do Peregrino, el Camino Francés pasa enfrente de él. Habitaciones compartidas de poca capacidad con literas de madera. Comida local y de proximidad en el bar del albergue. Comedor interior con capacidad como la ocupación del albergue y 2 terrazas toldadas a ambas entradas del albergue
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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