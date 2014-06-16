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Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei

Albergue Buen Camino

Disponible sin conexión
1617
233
Albergue Buen Camino

Travesía do Peregrino, 3
Palas de Rei

682634049

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Empresa Privada

Persona encargada de atender el albergue: Mario González

Observaciones: Albergue con bar-cafetería. Situado entre la Praza do Concello y la Travesía do Peregrino, el Camino Francés pasa enfrente de él. Habitaciones compartidas de poca capacidad con literas de madera. Comida local y de proximidad en el bar del albergue. Comedor interior con capacidad como la ocupación del albergue y 2 terrazas toldadas a ambas entradas del albergue

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Palas de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Palas de Rei

km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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