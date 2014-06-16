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Albergue Bo Camiño
Travesía do Peregrino, 3
Palas de Rei
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Empresa Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Mario González
Observacións: Albergue con bar-cafetaría-restaurante. Situado entre a Praza do Concello e a Travesía do Peregrino, o Camiño Francés pasa enfronte dunha destas entradas. Habitacións compartidas de pouca capacidade con cómodas literas de madeira. Comida local e de proximidade na zona de bar cafetaría con produto típico galego. Comedor con capacidade de entre 30-40 comensais e 2 terrazas toldadas a ambas as entradas do albergue
Camiño Francés
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
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