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Camí Francès Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei

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Alberg Bon Camí

Disponible sense connexió
1604
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Alberg Bon Camí

Travessia do Pelegrí, 3
Pal·las de Rei

682634049

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Empresa Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mario González

Observacions: Albergue amb bar-cafeteria-restaurant. Situat entre la Praza do Concello i la Travessia do Pelegrí, el Camí Francès passa enfront d'una d'aquestes entrades. Habitacions compartides de poca capacitat amb còmodes lliteres de fusta. Menjar local i de proximitat en la zona de bar cafeteria amb producte típic gallec. Menjador amb capacitat d'entre 30-40 comensals i 2 terrasses toldadas a totes dues entrades de l'alberg

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei

km 25,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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