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Alberg Bon Camí
Travessia do Pelegrí, 3
Pal·las de Rei
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Empresa Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mario González
Observacions: Albergue amb bar-cafeteria-restaurant. Situat entre la Praza do Concello i la Travessia do Pelegrí, el Camí Francès passa enfront d'una d'aquestes entrades. Habitacions compartides de poca capacitat amb còmodes lliteres de fusta. Menjar local i de proximitat en la zona de bar cafeteria amb producte típic gallec. Menjador amb capacitat d'entre 30-40 comensals i 2 terrasses toldadas a totes dues entrades de l'alberg
Camí Francès
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
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