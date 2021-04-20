Bide Ingelesa Betanzosetik Brumako ospitalerako etapa
BRUMAKO OSPITALEA zk.g.
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BRUMAKO SAN LORENZO ATERPETXEA
Konexiorik gabe erabilgarri
40
BRUMAKO OSPITALEA zk.g.
MESIA
Aterpetxearen jabegoa: PRIBATUA
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: PAULA – JABEA
Oharrak:
Bide ingelesa
Etapak 7
km 154,7
Etapa 4
Betanzosetik Brumako ospitalerako etapa
km 28,3
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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