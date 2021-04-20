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Bide Ingelesa Betanzosetik Brumako ospitalerako etapa

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BRUMAKO SAN LORENZO ATERPETXEA

Konexiorik gabe erabilgarri
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BRUMAKO SAN LORENZO ATERPETXEA

BRUMAKO OSPITALEA zk.g.
MESIA

619 46 42 40

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: PRIBATUA

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: PAULA – JABEA

Oharrak:

Bide ingelesa

Bide ingelesa

Etapak 7
km 154,7
Betanzosetik Brumako ospitalerako etapa Etapa 4

Betanzosetik Brumako ospitalerako etapa

km 28,3
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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