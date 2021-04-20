Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Inglés Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma

ALBERGUE SAN LORENZO DE BRUMA

Disponible sin conexión
88
8
ALBERGUE SAN LORENZO DE BRUMA

HOSPITAL DE BRUMA S/Nº
MESÍA

619 46 42 40

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: PRIVADO

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: PAULA – PROPIETARIA

Observaciones:

Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma Etapa 4

Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma

km 28,3
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías