Camino Inglés Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma
HOSPITAL DE BRUMA S/Nº
ALBERGUE SAN LORENZO DE BRUMA
Disponible sin conexión
888
HOSPITAL DE BRUMA S/Nº
MESÍA
Propiedad del albergue: PRIVADO
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: PAULA – PROPIETARIA
Observaciones:
Camino Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 4
Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma
km 28,3
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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