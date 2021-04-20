Camí Anglès Etapa de Betanzos a Hospital de Boira
HOSPITAL DE BOIRA S/Núm
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ALBERG SANT LORENZO DE BOIRA
Disponible sense connexió
50
HOSPITAL DE BOIRA S/Núm
MESÍA
Propietat de l'alberg: PRIVAT
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: PAULA – PROPIETARIA
Observacions:
Camí Anglès
Etapes 7
km 155,2
Etapa 4
Etapa de Betanzos a Hospital de Boira
km 28,3
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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