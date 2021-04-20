Camiño Inglés Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma
HOSPITAL DE BRUMA S/Nº
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ALBERGUE SAN LORENZO DE BRUMA
Dispoñible sen conexión
80
HOSPITAL DE BRUMA S/Nº
MESÍA
Propiedade do albergue: PRIVADO
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: PAULA – PROPIETARIA
Observacións:
Camiño Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 4
Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma
km 28,3
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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