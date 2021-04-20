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Camiño Inglés Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma

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ALBERGUE SAN LORENZO DE BRUMA

Dispoñible sen conexión
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ALBERGUE SAN LORENZO DE BRUMA

HOSPITAL DE BRUMA S/Nº
MESÍA

619 46 42 40

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: PRIVADO

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: PAULA – PROPIETARIA

Observacións:

Camiño Inglés

Camiño Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma Etapa 4

Etapa de Betanzos a Hospital de Bruma

km 28,3
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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