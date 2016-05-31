Bide Frantsesa Burgelutik Raneron arteko etapa
Santa María del Camino plaza
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Beneditarren monasterioko aterpetxea (Carbajalas)
Konexiorik gabe erabilgarri
50
Santa María del Camino plaza
Leon
Aterpetxearen jabegoa: Beneditarren komunitatea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Beneditarren komunitatea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sor Ana María
Oharrak: Santiago Bidearen kredentzialak eta Santiago Bideko kredentzialak ematen dituzte. Taldeak onartzen dituzte. Ostatua bakarrik, gosaririk ez
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 18
Burgelutik Raneron arteko etapa
km 37,1
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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