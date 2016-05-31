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Bide Frantsesa Burgelutik Raneron arteko etapa

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Beneditarren monasterioko aterpetxea (Carbajalas)

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de las carbajalas

Santa María del Camino plaza
Leon

987 25 28 66, 680 64 92 89

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Beneditarren komunitatea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Beneditarren komunitatea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sor Ana María

Oharrak: Santiago Bidearen kredentzialak eta Santiago Bideko kredentzialak ematen dituzte. Taldeak onartzen dituzte. Ostatua bakarrik, gosaririk ez

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Burgelutik Raneron arteko etapa Etapa 18

Burgelutik Raneron arteko etapa

km 37,1
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Beneditarren monasterioko aterpetxea (Carbajalas)

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