Albergue do Mosteiro das Benedictinas (Carbajalas)

Praza Santa María do Camiño

León 987 25 28 66, 680 64 92 89 www.alberguesleon.com

Propiedade do albergue: Comunidade de Benedictinas

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Comunidade de Benedictinas

Persoa encargada de atender o albergue: Sor Ana María

Observacións: Dan credenciais do Camiño de Santiago e a específica do Camiño de Santiago do Salvador (León-Oviedo). Admiten grupos.Só aloxamento, non dan almorzos