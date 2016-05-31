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Camiño Francés Etapa del Burgo Ranero a León

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Albergue do Mosteiro das Benedictinas (Carbajalas)

Dispoñible sen conexión
505
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Albergue de las carbajalas

Praza Santa María do Camiño
León

987 25 28 66, 680 64 92 89

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Comunidade de Benedictinas

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Comunidade de Benedictinas

Persoa encargada de atender o albergue: Sor Ana María

Observacións: Dan credenciais do Camiño de Santiago e a específica do Camiño de Santiago do Salvador (León-Oviedo). Admiten grupos.Só aloxamento, non dan almorzos

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa del Burgo Ranero a León Etapa 18

Etapa del Burgo Ranero a León

km 37,1
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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