Camiño Francés Etapa del Burgo Ranero a León
Praza Santa María do Camiño
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Albergue do Mosteiro das Benedictinas (Carbajalas)
Dispoñible sen conexión
5050
Praza Santa María do Camiño
León
Propiedade do albergue: Comunidade de Benedictinas
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Comunidade de Benedictinas
Persoa encargada de atender o albergue: Sor Ana María
Observacións: Dan credenciais do Camiño de Santiago e a específica do Camiño de Santiago do Salvador (León-Oviedo). Admiten grupos.Só aloxamento, non dan almorzos
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 18
Etapa del Burgo Ranero a León
km 37,1
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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