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Camí Francès Etapa del Burg Ranero a Lleó

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Alberg del Monestir de les Benedictines (Carbajalas)

Disponible sense connexió
506
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Albergue de las carbajalas

Plaça Santa María del Camí
León

987 25 28 66, 680 64 92 89

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Comunitat de Benedictines

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Comunitat de Benedictines

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sor Ana María

Observacions: Fan credencials del Camí de Santiago i l'específica del Camí de Santiago del Salvador (León-Oviedo). Admeten grups.Només allotjament, no fan desdejunis

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa del Burg Ranero a Lleó Etapa 18

Etapa del Burg Ranero a Lleó

km 37,1
Temps 08H 30’
Dificultat mitjana
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