Camí Francès Etapa del Burg Ranero a Lleó
Plaça Santa María del Camí
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Alberg del Monestir de les Benedictines (Carbajalas)
Disponible sense connexió
5060
Plaça Santa María del Camí
León
Propietat de l'alberg: Comunitat de Benedictines
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Comunitat de Benedictines
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sor Ana María
Observacions: Fan credencials del Camí de Santiago i l'específica del Camí de Santiago del Salvador (León-Oviedo). Admeten grups.Només allotjament, no fan desdejunis
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 18
Etapa del Burg Ranero a Lleó
km 37,1
Temps 08H 30’
Dificultat mitjana
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