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Camino Francés Etapa de El Burgo Ranero a León

Albergue del Monasterio de las Benedictinas (Carbajalas)

Disponible sin conexión
584
228
Albergue de las carbajalas

Plaza Santa María del Camino
León

987 25 28 66, 680 64 92 89

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Comunidad de Benedictinas

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Comunidad de Benedictinas

Persona encargada de atender el albergue: Sor Ana María

Observaciones: Dan credenciales del Camino de Santiago y la específica del Camino de Santiago del Salvador (León-Oviedo). Admiten grupos. Solo alojamiento, no dan desayunos

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de El Burgo Ranero a León Etapa 18

Etapa de El Burgo Ranero a León

km 37,1
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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