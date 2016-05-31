Camino Francés Etapa de El Burgo Ranero a León
Plaza Santa María del Camino
Albergue del Monasterio de las Benedictinas (Carbajalas)
Disponible sin conexión
584228
Plaza Santa María del Camino
León
Propiedad del albergue: Comunidad de Benedictinas
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Comunidad de Benedictinas
Persona encargada de atender el albergue: Sor Ana María
Observaciones: Dan credenciales del Camino de Santiago y la específica del Camino de Santiago del Salvador (León-Oviedo). Admiten grupos. Solo alojamiento, no dan desayunos
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 18
Etapa de El Burgo Ranero a León
km 37,1
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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