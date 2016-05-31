Albergue del Monasterio de las Benedictinas (Carbajalas)

Propiedad del albergue: Comunidad de Benedictinas

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Comunidad de Benedictinas

Persona encargada de atender el albergue: Sor Ana María

Observaciones: Dan credenciales del Camino de Santiago y la específica del Camino de Santiago del Salvador (León-Oviedo). Admiten grupos. Solo alojamiento, no dan desayunos