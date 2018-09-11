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Atarrabiako Udal Aterpetxea
Pedro de Atarrabia kalea, 17-19, atzealdea
Atarrabia (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Atarrabiako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Telizsa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Telizsako langileak
Oharrak: Hiri autobusaren 4. lineak Iruñeko erdigunearekin bat egiten du, 10 minuturo bat ateratzen da, hiriburuan arratsalde pasa egin nahi izanez gero. Aterpetxea Ultzama ibaiaren ondoan dago, Atarrabiako udal igerilekuetatik 50 metrora, spa gunea dutelarik. Aterpetxean ostatu hartzen duten pertsonak udako eta neguko igerilekuetara sar daitezke, spa, sauna, bainu turkiarra, terma eta zurrustadun jacuzzia barne, 3.50 euro ordainduta pertsona/eguneko. 'La Cachopería 'taberna eta jatetxea ditu, eta erromesaren menua ematen dute 8 euroren truke (ostatu hartzen duten erromesentzat) edo 9'50 euroren truke (ostatu hartzen ez duten erromesentzat), eta karta bat entsaladekin, kazolekin, plater konbinatuekin eta ogitartekoekin.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak