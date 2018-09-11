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Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa

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Atarrabiako Udal Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Atarrabiako Udal Aterpetxea

Pedro de Atarrabia kalea, 17-19, atzealdea
Atarrabia (Nafarroa)

948 51 77 31 (aterpetxea), 649 713 943 (mugikorra), 948 13 66 80 (udaletxea)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Atarrabiako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Telizsa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Telizsako langileak

Oharrak: Hiri autobusaren 4. lineak Iruñeko erdigunearekin bat egiten du, 10 minuturo bat ateratzen da, hiriburuan arratsalde pasa egin nahi izanez gero. Aterpetxea Ultzama ibaiaren ondoan dago, Atarrabiako udal igerilekuetatik 50 metrora, spa gunea dutelarik. Aterpetxean ostatu hartzen duten pertsonak udako eta neguko igerilekuetara sar daitezke, spa, sauna, bainu turkiarra, terma eta zurrustadun jacuzzia barne, 3.50 euro ordainduta pertsona/eguneko. &#39;La Cachopería &#39;taberna eta jatetxea ditu, eta erromesaren menua ematen dute 8 euroren truke (ostatu hartzen duten erromesentzat) edo 9&#39;50 euroren truke (ostatu hartzen ez duten erromesentzat), eta karta bat entsaladekin, kazolekin, plater konbinatuekin eta ogitartekoekin.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Zubiritik Iruñerako etapa Etapa 3

Zubiritik Iruñerako etapa

km 20,4
Denbora 04H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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