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Albergue municipal de Villava
C/ Pedro de Atarrabia, 17-19, traseira
Villava-Atarrabia (Navarra)
Propiedade do albergue: Concello de Villava
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Telizsa
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal de Telizsa
Observacións: A liña 4 do autobús urbano enlaza co centro de Pamplona, salgue un cada 10 minutos, por si quérese pasar a tarde na capital. O albergue está situado xunto ao río Ultzama, a 50 metros das piscinas Municipais de Atarrabia, que teñen zona spa. As persoas aloxadas no albergue poden acceder ás piscinas de verán e inverno, incluída a zona de spa, sauna, baño turco, terma e jacuzzi con chorros, por 3.50 euros por persoa/día. Ten bar e restaurante 'A Cachopería' anexo onde dan menú do peregrino a 8 euros (para peregrinos aloxados) ou 9'50 euros (para peregrinos que non se aloxen), e unha carta con ensaladas, cazuelicas, pratos combinados e bocadillos.
Camiño Francés
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
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