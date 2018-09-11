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Camiño Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

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Albergue municipal de Villava

Dispoñible sen conexión
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Albergue municipal de Villava

C/ Pedro de Atarrabia, 17-19, traseira
Villava-Atarrabia (Navarra)

948 51 77 31 (Albergue), 649 713 943 (Móbil), 948 13 66 80 (Concello)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Villava

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Telizsa

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal de Telizsa

Observacións: A liña 4 do autobús urbano enlaza co centro de Pamplona, salgue un cada 10 minutos, por si quérese pasar a tarde na capital. O albergue está situado xunto ao río Ultzama, a 50 metros das piscinas Municipais de Atarrabia, que teñen zona spa. As persoas aloxadas no albergue poden acceder ás piscinas de verán e inverno, incluída a zona de spa, sauna, baño turco, terma e jacuzzi con chorros, por 3.50 euros por persoa/día. Ten bar e restaurante 'A Cachopería' anexo onde dan menú do peregrino a 8 euros (para peregrinos aloxados) ou 9'50 euros (para peregrinos que non se aloxen), e unha carta con ensaladas, cazuelicas, pratos combinados e bocadillos.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
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