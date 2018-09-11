Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

Albergue municipal de Villava

Disponible sin conexión
630
53
Albergue municipal de Villava

C/ Pedro de Atarrabia, 17-19, trasera
Villava-Atarrabia (Navarra)

948 51 77 31 (Albergue) // 649 713 943 (Móvil)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Villava

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Iraipe Hoteles

Persona encargada de atender el albergue: Iraipe Hoteles

Observaciones: La línea 4 del autobús urbano enlaza con el centro de Pamplona, sale uno cada 10 minutos, por si se quiere pasar la tarde en la capital. El albergue está situado junto al río Ultzama, a 50 metros de las piscinas Municipales de Atarrabia, que tienen zona spa. Las personas alojadas en el albergue pueden acceder a las piscinas de verano e invierno, incluida la zona de spa, sauna, baño turco, terma y jacuzzi con chorros por 3.50€ por persona/día. Tiene un bar y restaurante anexo donde dan menú del peregrino (comprobar precio con el establecimiento) y una carta con pizzas, platos combinados y bocadillos.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue municipal de Villava

Ver todos

¡Envía tus fotografías!