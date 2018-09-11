Albergue municipal de Villava
C/ Pedro de Atarrabia, 17-19, trasera
Villava-Atarrabia (Navarra)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Villava
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Iraipe Hoteles
Persona encargada de atender el albergue: Iraipe Hoteles
Observaciones: La línea 4 del autobús urbano enlaza con el centro de Pamplona, sale uno cada 10 minutos, por si se quiere pasar la tarde en la capital. El albergue está situado junto al río Ultzama, a 50 metros de las piscinas Municipales de Atarrabia, que tienen zona spa. Las personas alojadas en el albergue pueden acceder a las piscinas de verano e invierno, incluida la zona de spa, sauna, baño turco, terma y jacuzzi con chorros por 3.50€ por persona/día. Tiene un bar y restaurante anexo donde dan menú del peregrino (comprobar precio con el establecimiento) y una carta con pizzas, platos combinados y bocadillos.
Camino Francés
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
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