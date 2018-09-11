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Alberg municipal de Villava
C/ Pedro d'Atarrabia, 17-19, posterior
Villava-Atarrabia (Navarra)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Villava
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Telizsa
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de Telizsa
Observacions: La línia 4 de l'autobús urbà enllaça amb el centre de Pamplona, surt un cada 10 minuts, per si es vol passar la tarda en la capital. L'alberg està situat al costat del riu Ultzama, a 50 metres de les piscines Municipals d'Atarrabia, que tenen zona spa. Les persones allotjades en l'alberg poden accedir a les piscines d'estiu i hivern, inclosa la zona de spa, sauna, bany turc, terma i jacuzzi amb dolls, per 3.50 euros per persona/dia. Té bar i restaurant 'La Cachopería' annex on donen menú del pelegrí a 8 euros (per a pelegrins allotjats) o 9'50 euros (per a pelegrins que no s'allotgin), i una carta amb amanides, cazuelicas, plats combinats i entrepans.
Camí Francès
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
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