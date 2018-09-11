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Camí Francès Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

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Alberg municipal de Villava

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Alberg municipal de Villava

C/ Pedro d'Atarrabia, 17-19, posterior
Villava-Atarrabia (Navarra)

948 51 77 31 (Alberg), 649 713 943 (Mòbil), 948 13 66 80 (Ajuntament)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Villava

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Telizsa

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de Telizsa

Observacions: La línia 4 de l'autobús urbà enllaça amb el centre de Pamplona, surt un cada 10 minuts, per si es vol passar la tarda en la capital. L'alberg està situat al costat del riu Ultzama, a 50 metres de les piscines Municipals d'Atarrabia, que tenen zona spa. Les persones allotjades en l'alberg poden accedir a les piscines d'estiu i hivern, inclosa la zona de spa, sauna, bany turc, terma i jacuzzi amb dolls, per 3.50 euros per persona/dia. Té bar i restaurant 'La Cachopería' annex on donen menú del pelegrí a 8 euros (per a pelegrins allotjats) o 9'50 euros (per a pelegrins que no s'allotgin), i una carta amb amanides, cazuelicas, plats combinats i entrepans.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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