Alberg municipal de Villava

C/ Pedro d'Atarrabia, 17-19, posterior

Villava-Atarrabia (Navarra) 948 51 77 31 (Alberg), 649 713 943 (Mòbil), 948 13 66 80 (Ajuntament). www.alberguedevillava.com

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Villava

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Telizsa

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de Telizsa

Observacions: La línia 4 de l'autobús urbà enllaça amb el centre de Pamplona, surt un cada 10 minuts, per si es vol passar la tarda a la capital. L'alberg està situat al costat del riu Ultzama, a 50 metres de les piscines Municipals d'Atarrabia, que tenen zona spa. Les persones allotjades en l'alberg poden accedir a les piscines d'estiu i hivern, inclosa la zona de spa, sauna, bany turc, terma i jacuzzi amb dolls, per 3.50 euros per persona/dia. Té bar i restaurant 'La Cachopería' annex on donen menú del pelegrí a 8 euros (per a pelegrins allotjats) o 9'50 euros (per a pelegrins que no s'allotgin), i una carta amb amanides, cazuelicas, plats combinats i entrepans.