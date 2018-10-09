Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa
Astrar, 18. Bidetik 700 m-ra
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Astrar Landa Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
5090
Astrar, 18. Bidetik 700 m-ra
Astrar (Santa Irene)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuel Pereiro
Oharrak: Aterpetxea bidetik 700 metrora dago, eta Santiago, Santa Irene aterpetxe pribatuaren ondoan, 22,473 km-ko ezkerreko desbideratzea hartzen du. Aterpetxera iritsitakoan Bidearekin lotura zuzena izan daiteke atzera itzuli gabe.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak