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Albergue Rural Astrar
Astrar, 18. A 700 mt do Camiño
Astrar (Santa Irene)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Manuel Pereiro
Observacións: O albergue atópase a 700 metros do Camiño, tomando o desvío a man esquerda do 22,473 km a Santiago, xunto ao albergue privado de Santa Irene. Unha vez no albergue pódese enlazar directamente co Camiño sen volver cara atrás.
Camiño Francés
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
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