Albergue Rural Astrar

Astrar, 18. A 700 mt do Camiño

Astrar (Santa Irene) 608 092 820, 981 511 463 www.albergueruralastrar.com

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Manuel Pereiro

Observacións: O albergue atópase a 700 metros do Camiño, tomando o desvío a man esquerda do 22,473 km a Santiago, xunto ao albergue privado de Santa Irene. Unha vez no albergue pódese enlazar directamente co Camiño sen volver cara atrás.