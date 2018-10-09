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Camiño Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

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Albergue Rural Astrar

Dispoñible sen conexión
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Albergue rural astrar

Astrar, 18. A 700 mt do Camiño
Astrar (Santa Irene)

608 092 820, 981 511 463

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Manuel Pereiro

Observacións: O albergue atópase a 700 metros do Camiño, tomando o desvío a man esquerda do 22,473 km a Santiago, xunto ao albergue privado de Santa Irene. Unha vez no albergue pódese enlazar directamente co Camiño sen volver cara atrás.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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