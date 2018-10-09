Albergue Rural Astrar
Astrar, 18. A 700 mt del Camino
Astrar (Santa Irene)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Manuel Pereiro
Observaciones: El albergue se encuentra a 700 metros del Camino, tomando el desvío a mano izquierda del 22,473 km a Santiago, junto al albergue privado de Santa Irene. Una vez en el albergue se puede enlazar directamente con el Camino sin volver hacia atrás.
Camino Francés
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
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