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Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

Albergue Rural Astrar

Disponible sin conexión
537
44
Albergue rural astrar

Astrar, 18. A 700 mt del Camino
Astrar (Santa Irene)

608 092 820, 981 511 463

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Manuel Pereiro

Observaciones: El albergue se encuentra a 700 metros del Camino, tomando el desvío a mano izquierda del 22,473 km a Santiago, junto al albergue privado de Santa Irene. Una vez en el albergue se puede enlazar directamente con el Camino sin volver hacia atrás.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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