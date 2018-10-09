Albergue Rural Astrar

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Manuel Pereiro

Observaciones: El albergue se encuentra a 700 metros del Camino, tomando el desvío a mano izquierda del 22,473 km a Santiago, junto al albergue privado de Santa Irene. Una vez en el albergue se puede enlazar directamente con el Camino sin volver hacia atrás.