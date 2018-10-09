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Alberg Rural Astrar
Astrar, 18. A 700 mt del Camí
Astrar (Santa Irene)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuel Pereiro
Observacions: L'alberg es troba a 700 metres del Camí, prenent el desviament a mà esquerra del 22,473 km a Santiago, al costat de l'alberg privat de Santa Irene. Una vegada en l'alberg es pot enllaçar directament amb el Camí sense tornar cap a enrere.
Camí Francès
Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
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