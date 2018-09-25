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Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa

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Andaina hostela

Konexiorik gabe erabilgarri
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Hostel andaina

Calvo Sotel, 11 behea
Sarria

628232103

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ramiro

Oharrak: Aterpetxeak ekialdeko eragina du kapsula estiloko oheekin, bere armairuarekin, tren geltokitik metro batzuetara, supermerkatu eta Santiago bidea gertu dituela.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Triacastela eta Sarria arteko etapa Etapa 26

Triacastela eta Sarria arteko etapa

km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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