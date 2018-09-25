Hostel Andaina

Propiedad del albergue: privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Ramiro

Observaciones: El albergue tiene influencia oriental con camas estilo capsula, con su propia taquilla, a unos metros de la estacion de tren, con supermercados y el camino de santiago cerca.