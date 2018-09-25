Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria
Calvo Sotelo,11,bajo
Hostel Andaina
Disponible sin conexión
680
Calvo Sotelo,11,bajo
Sarria
Propiedad del albergue: privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Ramiro
Observaciones: El albergue tiene influencia oriental con camas estilo capsula, con su propia taquilla, a unos metros de la estacion de tren, con supermercados y el camino de santiago cerca.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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