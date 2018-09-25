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Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria

Hostel Andaina

Disponible sin conexión
68
0
Hostel andaina

Calvo Sotelo,11,bajo
Sarria

628232103

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Ramiro

Observaciones: El albergue tiene influencia oriental con camas estilo capsula, con su propia taquilla, a unos metros de la estacion de tren, con supermercados y el camino de santiago cerca.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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