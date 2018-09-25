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Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria

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Hostel Andaina

Dispoñible sen conexión
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Hostel andaina

Calvo Sotelo,11,baixo
Sarria

628232103

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Ramiro

Observacións: O albergue ten influencia oriental con camas estilo capsula, co seu propio despacho de billetes, a uns metros da estacion de tren, con supermercados e o camiño de santiago preto.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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