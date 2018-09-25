Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria
Calvo Sotelo,11,baixo
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Hostel Andaina
Dispoñible sen conexión
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Calvo Sotelo,11,baixo
Sarria
Propiedade do albergue: privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Ramiro
Observacións: O albergue ten influencia oriental con camas estilo capsula, co seu propio despacho de billetes, a uns metros da estacion de tren, con supermercados e o camiño de santiago preto.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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