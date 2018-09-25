Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria
Calvo Sotelo,11,sota
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Hostel Andaina
Disponible sense connexió
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Calvo Sotelo,11,sota
Sarria
Propietat de l'alberg: privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ramiro
Observacions: L'alberg té influència oriental amb llits estilo capsula, amb la seva pròpia taquilla, a uns metres de l'estacion de tren, amb supermercats i el camí de santiago a prop.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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