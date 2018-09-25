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Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria

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Hostel Andaina

Disponible sense connexió
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Hostel andaina

Calvo Sotelo,11,sota
Sarria

628232103

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ramiro

Observacions: L'alberg té influència oriental amb llits estilo capsula, amb la seva pròpia taquilla, a uns metres de l'estacion de tren, amb supermercats i el camí de santiago a prop.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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