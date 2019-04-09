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Amalur Garesko aterpetxea
Cerco Viejo kalea, 3
Gares (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Charo Larráyoz
Oharrak: Very garagardotegiko jantoki-zerbitzua, aterpetxeko beheko solairuan, gosariak goizeko 9:00etatik aurrera eta sukaldaritza iraunkorra, erromes menua, plater konbinatuak eta karta dituena. Goizeko 11etatik zabalik. Erromesentzat, taldeentzat, familientzat, asteburuetan, aste osoetan, ihesaldietan, zubietan, Eguberrietan, Aste Santuan...
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