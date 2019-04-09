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Bide Frantsesa Iruñetik Garesera

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Amalur Garesko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
11
0
Albergue amalur

Cerco Viejo kalea, 3
Gares (Nafarroa)

696 241 175

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Charo Larráyoz

Oharrak: Very garagardotegiko jantoki-zerbitzua, aterpetxeko beheko solairuan, gosariak goizeko 9:00etatik aurrera eta sukaldaritza iraunkorra, erromes menua, plater konbinatuak eta karta dituena. Goizeko 11etatik zabalik. Erromesentzat, taldeentzat, familientzat, asteburuetan, aste osoetan, ihesaldietan, zubietan, Eguberrietan, Aste Santuan...

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Iruñetik Garesera Etapa 4

Iruñetik Garesera

km 24,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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