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Camiño Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

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Albergue Amalur Ponte a Raíña

Dispoñible sen conexión
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Albergue amalur

C/ Cerco Vello, 3
Ponte a Raíña (Navarra)

696 241 175

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Charo Larráyoz

Observacións: Servizo comedor na cerveceria Very, que está no baixo do albergue, con almorzos desde as 9:00 da mañá e cociña permanente con menú peregrino, pratos combinados e carta. Aberto desde as 11 da mañá. Paira peregrinos, grupos, familias, fins de semana, semanas completas, escapadas, pontes, Nadal, Semana Santa...

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

km 24,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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