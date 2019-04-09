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Albergue Amalur Ponte a Raíña
C/ Cerco Vello, 3
Ponte a Raíña (Navarra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Charo Larráyoz
Observacións: Servizo comedor na cerveceria Very, que está no baixo do albergue, con almorzos desde as 9:00 da mañá e cociña permanente con menú peregrino, pratos combinados e carta. Aberto desde as 11 da mañá. Paira peregrinos, grupos, familias, fins de semana, semanas completas, escapadas, pontes, Nadal, Semana Santa...
Camiño Francés
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
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