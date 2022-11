Albergue Amalur Ponte a Raíña

C/ Cerco Vello, 3

Ponte a Raíña (Navarra) 696 241 175 www.albergueamalur.com

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Charo Larráyoz

Observacións: Servizo comedor na cerveceria Very, que está no baixo do albergue, con almorzos desde as 9:00 da mañá e cociña permanente con menú peregrino, pratos combinados e carta. Aberto desde as 11 da mañá. Paira peregrinos, grupos, familias, fins de semana, semanas completas, escapadas, pontes, Nadal, Semana Santa...