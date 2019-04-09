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Alberg Amalur Puente la Reina
C/ Cèrcol Vell, 3
Puente la Reina (Navarra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Charo Larráyoz
Observacions: Servei menjador en la cerveceria Very, que està en el sota de l'alberg, amb desdejunis des de les 9.00 del matí i cuina permanent amb menú pelegrí, plats combinats i carta. Obert des de les 11 del matí. Per a pelegrins, grups, famílies, caps de setmana, setmanes completes, escapades, ponts, Nadal, Setmana Santa...
Camí Francès
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
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