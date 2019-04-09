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Camino Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

Albergue Amalur Puente la Reina

Disponible sin conexión
43
29
Albergue amalur

C/ Cerco Viejo, 3
Puente la Reina (Navarra)

696 241 175

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Charo Larráyoz

Observaciones: Servicio comedor en la cerveceria Very, que está en el bajo del albergue, con desayunos desde las 9:00 de la mañana y cocina permanente con menú peregrino, platos combinados y carta. Abierto desde las 11 de la mañana. Para peregrinos, grupos, familias, fines de semana, semanas completas, escapadas, puentes, Navidad, Semana Santa...

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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