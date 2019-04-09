Albergue Amalur Puente la Reina
C/ Cerco Viejo, 3
Puente la Reina (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Charo Larráyoz
Observaciones: Servicio comedor en la cerveceria Very, que está en el bajo del albergue, con desayunos desde las 9:00 de la mañana y cocina permanente con menú peregrino, platos combinados y carta. Abierto desde las 11 de la mañana. Para peregrinos, grupos, familias, fines de semana, semanas completas, escapadas, puentes, Navidad, Semana Santa...
Camino Francés
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
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