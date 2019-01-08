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Alto da Pena aterpetxea
Piaxe, 5 - A Pena (Negreira)
A Pena (Concello de Negreira)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuel
Oharrak: Bidearen bigarren etaparen hasieran dago aterpetxe hau, eta aukera ona da lehenengo egunetan gehixeago aurreratu nahi duten erromesentzat. Otorduak eta afariak zerbitzatzen dituen taberna-jatetxea du.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Negreira a Olveiroa etapa
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