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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa

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Alto da Pena aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
143
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Albergue alto da pena

Piaxe, 5 - A Pena (Negreira)
A Pena (Concello de Negreira)

609 853 486

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuel

Oharrak: Bidearen bigarren etaparen hasieran dago aterpetxe hau, eta aukera ona da lehenengo egunetan gehixeago aurreratu nahi duten erromesentzat. Otorduak eta afariak zerbitzatzen dituen taberna-jatetxea du.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Negreira a Olveiroa etapa Etapa 2

Negreira a Olveiroa etapa

km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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