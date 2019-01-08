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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

Albergue Alto da Pena

Disponible sin conexión
149
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Albergue alto da pena

Piaxe, 5 - A Pena (Negreira)
A Pena (Concello de Negreira)

609 853 486

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Manuel

Observaciones: Este albergue, ubicado al comienzo de la segunda etapa del camino, es una opción para aquellos peregrinos que quieran avanzar un poco más los primeros días. Dispone de bar-restaurante donde sirven comidas y cenas.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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