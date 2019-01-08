Albergue Alto da Pena
Piaxe, 5 - A Pena (Negreira)
A Pena (Concello de Negreira)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Manuel
Observaciones: Este albergue, ubicado al comienzo de la segunda etapa del camino, es una opción para aquellos peregrinos que quieran avanzar un poco más los primeros días. Dispone de bar-restaurante donde sirven comidas y cenas.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapa de Negreira a Olveiroa
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