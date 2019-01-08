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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

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Alberg Alt fa Pena

Disponible sense connexió
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Albergue alto da pena

Piaxe, 5 - A Pena (Negreira)
A Pena (Concello de Negreira)

609 853 486

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuel

Observacions: Aquest alberg, situat al començament de la segona etapa del camí, és una opció per a aquells pelegrins que vulguin avançar una mica més els primers dies. Disposa de bar-restaurant on serveixen menjars i sopars.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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