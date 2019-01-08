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Alberg Alt fa Pena
Piaxe, 5 - A Pena (Negreira)
A Pena (Concello de Negreira)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuel
Observacions: Aquest alberg, situat al començament de la segona etapa del camí, és una opció per a aquells pelegrins que vulguin avançar una mica més els primers dies. Disposa de bar-restaurant on serveixen menjars i sopars.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapa de Negreira a Olveiroa
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