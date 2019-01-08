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Albergue Alto dá Pena
Piaxe, 5 - A Pena (Negreira)
A Pena (Concello de Negreira)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Manuel
Observacións: Este albergue, situado ao comezo da segunda etapa do camiño, é unha opción para aqueles peregrinos que queiran avanzar un pouco máis os primeiros días. Dispón de bar-restaurante onde serven comidas e ceas.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapa de Negreira a Olveiroa
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